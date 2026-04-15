Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Vyráběl a prodával pervitin
Kriminalisté muže zadrželi a obvinili ze dvou trestných činů.
Koncem minulého týdne zadrželi kriminalisté se souhlasným stanoviskem státního zástupce 35letého muže, kterého podezřívali z distribuce drog na Přerovsku. Po zadržení, které se obešlo bez újmy na zdraví a škodě na majetku, byl muž převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony. Po jejich částečném provedení byl umístěn do policejní cely, kde strávil noc. Následující den zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání a sdělil mu na základě odhalení a zadokumentování jeho protiprávní činnosti obvinění z přečinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s konopím, za které mu může soudce v případě odsouzení uložit až pětiletý trest odnětí svobody.
Předchozím šetřením kriminalisté zjistili, že minimálně od podzimu roku 2024 do svého zadržení v jednom z přerovských bytů, kde přechodně přebýval, opakovaně vyráběl na zařízení k tomu sloužící a za pomoci potřebných chemikálií, pervitin. Přesné množství, které za uvedenou dobu vyrobil, nebylo zjištěno, ale jednalo se minimálně o 50 g uvedené návykové látky. Část si nechal pro svoji potřebu, část prodal a některé z uživatelů obdaroval a neinkasoval od nich nic. Mezi jeho odběratele patřilo minimálně 10 osob. Nedistribuoval pouze pervitin, ale také uživatelům návykových látek poskytoval marihuanu. Pervitin prodával v různém množství a za různé ceny. Jednomu z nich předal metamfetamin přinejmenším ve sto případech.
V místě jeho přechodného bydliště byla provedena domovní prohlídka, při které byly zajištěny věci a chemikálie sloužící k výrobě metamfetaminu. V rukou policistů skončil i necelý gram pervitinu, který měl podezřelý v době zadržení u sebe.
Obviněný se ke své činnosti doznal a po provedení všech nezbytných procesních úkonů byl ze zadržení propuštěn na svobodu, kde je vedeno jeho trestní stíhání.
por. Mgr. Miluše Zajícová
