Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Snažil se ujet hlídce
Nepovedlo se a skončil zaklíněný v příkopu.
V pondělí krátce před půlnocí dohlížela policejní hlídka v Hranicích na bezpečnost na silnicích a na veřejný pořádek. Pohybovala se na křižovatce ulic Komenského x tř. 1. máje x Zborovská, když si všimla vozidla Š Fabia, jehož řidič se dopustil dopravního přestupku tím, že nedal znamení o změně směru jízdy a odbočil na ulici Zborovská a následně na ulici Palackého. Hlídka se rozhodla řidiče zkontrolovat a za použití zákonných světelných a zvukových signálů vozidlo zastavila. Policisté k vozidlu přistoupili a řidiče vyzvali k předložení dokladů. Ten se začal přehrabovat v přihrádce před spolujezdcem s náznakem, že hledá potřebné dokumenty. Vzápětí ale zařadil rychlost, odbrzdil a prudce se rozjel vpřed. Policisté ho stihli pouze vyzvat k zastavení, ale na to nereagoval. Po nasednutí do vozidla začali policisté podezřelého řidiče, který pokračoval dál po ulici Palackého, pronásledovat se zapnutými majáky a výzvami k zastavení vozidla. I tyto však byly zbytečné, protože je dotyčný zcela ignoroval. Následně odbočil ke garážím a na konci ulice se pokusil autem přejet příkop, aby se dostal na čtyřproudovou komunikaci ulice Olomoucká. Tady se ale jeho plány zhatily, protože se auto zaklínilo a nemohlo dál pokračovat v cestě. Ze škodovky rychle vystoupil a utíkal dál po silnici k ulici Olomoucká. Policisté ho následovali a za použití zákonných výzev a donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní se podezřelý, který nějakou dobu na výzvy nereagoval a při zjištění, že ho policisté dohánějí, nakonec zastavil. Nadále však odmítal spolupracovat. I přes jeho aktivní obranu mu policisté nasadili pouta, omezili ho na svobodě a odvedli ho do bezpečného prostoru mimo komunikaci. Při zákroku ke zranění osob či jiné újmě nedošlo. Po ztotožnění osoby, kterým byl 33letý muž, se zjistilo, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do března roku 2029. Orientačnímu testu na návykové látky a dechové zkoušce na alkohol se odmítl podrobit, stejně tak odběru bio materiálu v nemocnici. Následně byl umístěn do policejní cely. Dále se zjistilo, že vozidlo, se kterým ujížděl, nebylo jeho a použil ho bez svolení své partnerky, které vzal klíče od auta z kabelky, aniž by to tušila, nebo mu dala svolení. Sama totiž není majitelkou uvedené škodovky. Včerejšího dne probíhaly procesní úkony a dnešního dne bylo podezřelému ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné užívání cizí věci, za které mu dle trestního zákoníku hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Poté byl propuštěn na svobodu.
por. Mgr. Miluše Zajícová
20. srpna 2025