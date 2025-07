Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Skupina mladíků byla obviněna

HRANICE - Kradli staré motorky a jejich komponenty.

Minulý týden zadrželi policisté z Hranic ve spolupráci se zásahovou jednotkou Moravskoslezského kraje skupinu 5 mladých mužů ve věku od 18 do 21 let. Skupina byla podezřelá z vloupání do objektů, kde kradli především veterány motocyklů a jejich komponenty. Nejmladší z nich páchal protiprávní jednání ještě v době, kdy byl mladistvý.

Krádeží se dopouštěli v době od listopadu loňského roku do konce března roku letošního v různých objektech v Olomouckém a Jihomoravském kraji vždy po vzájemné domluvě a rozdělení si rolí. Na krádežích se podíleli společně, ale v různém složení. Celkem vnikli do sedmi objektů, do některých i opakovaně. Odcizené věci z místa činu vždy odvezli vozidlem a uschovali. Tímto způsobem získaný majetek poté prodávali na různých burzách a taky prostřednictvím internetových bazarů. Okradeným majitelům způsobili škodu ve výši necelých 950 000 Kč. Některé z odcizených věcí se podařilo zajistit, jakmile to bude možné, vrátí se původním vlastníkům.

Po zadržení, které proběhlo se souhlasem státního zástupce, byli umístěni do policejních cel a byly s nimi postupně prováděny procesní úkony. Dále byly provedeny také dvě domovní prohlídky, při kterých byly zajištěny věci, které souvisely s uvedenou trestnou činností. Proti nejmladšímu z nich je vedeno trestní stíhání z provinění krádež a porušování domovní svobody spáchaných ve spolupachatelství a proti zbývajícím čtyřem zahájila komisařka trestní stíhání z přečinů krádež a porušování domovní svobody spáchaných také formou spolupachatelství. Po provedených úkonech byli obvinění propuštěni na svobodu, kde je také vedeno jejich trestní stíhání, za které jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. U nejmladšího je maximální hranice odnětí svobody poloviční s ohledem na to, že v době spáchání uvedených skutků nebyl plnoletý. Ani jeden z nich nebyl doposud pravomocně odsouzen soudem za jinou či obdobnou trestnou činnost. S ohledem na charakter páchané trestné činnosti a stále probíhající vyšetřování je velmi pravděpodobné, že způsobená škoda přesáhne hranici 1 000 000 Kč. V tom případě by došlo ke zvýšení trestní sazby s možností uložení trestu odnětí svobody až na osm let.

por. Mgr. Miluše Zajícová

31. července 2025

vytisknout e-mailem