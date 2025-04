Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pronásledování odcizeného vozidla

PŘEROVSKO - Na zapnuté majáky a výzvy policistů řidič nereagoval a naopak začal zrychlovat.

Minulý týden ve čtvrtek bylo v Rakousku vyhlášeno pátrání po odcizeném vozidle značky Toyota RAV4 s rakouskou státní poznávací značkou. V rámci spolupráce byla požádána o pomoc i česká policie, protože bylo důvodné podezření, že se vozidlo bude přesouvat přes naši republiku směrem do Polska. V rámci pátrání po vozidle byla přijata potřebná opatření.

Hned následující den, tedy v pátek, byl pohyb odcizeného vozidla zaznamenán v obci Osek nad Bečvou. Policejní hlídka ve vozidla začala řidiče uvedeného auta pronásledovat a snažila se ho za pomoci majáků se zvukovým signálem zastavit. Řidič na výzvu hlídky nereagoval, naopak zrychlil a začal ujíždět směrem na Hranice. Při jízdě nepřizpůsobil rychlost a kruhový objezd zvaný „Na Horecku“ u Lipníku nad Bečvou, přejel rovně po trávě a narazil do dopravního značení, které ho ale nezastavilo, nicméně si při tomto manévru poškodil pravé přední kolo. I s takto poškozeným vozidlem, kterému během jízdy odpadávaly z přední části drobné úlomky, pokračoval dál. Při příjezdu ke kruhovému objezdu u obce Drahotuše spatřil před sebou další policejní vozidlo. Ve snaze hlídkám uniknout, najel do protisměrné části kruhového objezdu, kde ohrozil další řidiče. Tam se mu řízení vozidla vymklo z rukou. Po přejetí zatravněného kruhového objezdu se vozidlo stočilo doleva, najelo na chodník a skončilo mimo komunikaci. Řidič vozidla byl následně hlídkami zajištěn za použití donucovacích prostředků. Vzápětí ale přestal muž reagovat a byl bezvládný. Vzhledem k tomu, že si při nehodě mohl způsobit zranění, byla o těchto skutečnostech informována záchranná služba, která na místo vyslala sanitku a také záchranářský vrtulník. Po prvotním ošetření na místě byl za asistence policie převezen vozidlem záchranné služby do Fakultní nemocnice Olomouc, kde byl ošetřen a zůstal zde z preventivních důvodů hospitalizován do druhého dne. Dechové zkoušky nebyl schopen, ale za tímto účelem byl nařízen odběr krve v nemocnici. Dále byl u něho provedený orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na amfetaminy a metamfetaminy. Ke zranění jiných osob nebo policistů nedošlo. Hmotná škoda byla na odcizeném vozidle, na vozidle PČR a na dopravním značení předběžně odhadnuta na 940 000 Kč.

Zjistilo se, že po podezřelém 30letém cizinci bylo, v lednu letošního roku, vyhlášeno v Rakousku pátrání. Na základě vydaného evropského zatýkacího rozkazu byl eskortován do vydávací vazby v Ostravě, kde byl ve večerních hodinách předán.

por. Mgr. Miluše Zajícová

17. dubna 2025

