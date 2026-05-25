Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Krádež za miliony
Čtyři maskovaní pachatelé odcizili ve firmě na Přerovsku slitiny barevných kovů a bronzové slitky.
Během víkendu od 15. do 17. 5. 2026 vnikli do areálu společnosti v obci Beňov čtyři neznámí maskovaní pachatelé. Za použití násilí se dostali do míst, kde se nacházely dva odstavené vysokozdvižné vozíky. S pomocí nalezených klíčů od těchto vozíků naložil 5 palet bronzových slitků a přibližně 11,5 t slitiny barevných kovů v bednách do nákladního vozidla, které bylo zaparkované v areálu. Tímto vozidlem, opět za pomoci nalezených klíčů, odvezli odcizený materiál na účelovou komunikaci mezi obcemi Tlumačov a Machová, kde vozidlo odstavili, materiál z něho vyložili a odvezli neznámo kam. Kabinu vozidla vystříkali hasicím přístrojem. Poškozené společnosti vznikla škoda na odcizení odhadem za 4 576 000 Kč. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů krádež a neoprávněné užívání cizí věci.
por. Mgr. Miluše Zajícová
25. května 2026