Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádáme veřejnost o pomoc
Liberečtí policisté prověřují případ ublížení na zdraví.
Dne 3. listopadu 2025 kolem 18:30 hodin v Liberci, ul. Masarykova, poblíž Hotelu U Jezírka, č.p. 438/44, naproti Cukrárně Sladká tečka, došlo na chodníku ke střetu dvou osob. Dosud neznámý muž při běhu strčil do chodkyně staršího věku venčící psa, která následně upadla a přivodila si zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Muž po incidentu běžel dále směrem k tramvajové zastávce „Botanická zahrada“. Na místě byli přítomni dva mladíci, kteří starší ženě pomohli vstát a doprovodili ji do bezpečí.
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme širokou veřejnost o spolupráci. Pokud máte jakékoliv informace k uvedené události, které by vedly ke ztotožnění běžce či mladíků, kteří ženě na místě pomohli, kontaktujte nás prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158 nebo volejte na tel. č. 974 467 100. Žádáme i samotného muže a případné svědky, kteří ženě pomáhali, aby se přihlásili sami.
9. ledna 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje