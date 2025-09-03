Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádáme svědky dopravní nehody o pomoc
Na křižovatce Libušina a Generála Svobody nerespektoval přednost v jízdě.
Liberečtí dopravní policisté pátrají po svědcích nehody, ke které došlo v pátek 29. srpna na křižovatce ulic Libušina a Generála Svobody.
Kolem 16. hodiny vjížděl na křižovatku ve směru od ulice Libušina k ulici Generála Svobody dosud neustanovený řidič osobního automobilu. Při vjíždění do křižovatky z vedlejší ulice nedal přednost v jízdě motocyklu, jedoucímu po hlavní, ve směru do centra města. Řidič motocyklu, aby odvrátil možný střet, reagoval na nastalou situaci prudkou změnou řízení, čímž vyjel vpravo mimo komunikaci, kde došlo k jeho pádu. Se zraněními byl následně přepraven do nemocničního zařízení.
Řidič dosud neustanoveného automobilu místo dopravní nehody opustil, aniž by učinil taková opatření, která mu ukládá zákon.
Obracíme se na veřejnost se žádostí o spolupráci.
Pokud jste byli svědky uvedené dopravní nehody, ozvěte se nám prostřednictvím linky 158, na telefonní číslo 974 466 254 nebo informace k události předejte policistům přímo na služebně Dopravního inspektorátu Liberec. Zároveň také přijmeme záznamy z palubních kamer projíždějících řidičů, jejichž přístroje nehodový děj zaznamenaly. Vyzýváme také řidiče neustanoveného vozu, aby se nám se svým svědectvím přihlásil.
Veškeré takto získané informace nám mohou výrazným způsobem dopomoci k objasnění všech okolností a příčin vzniku nehodového děje.
Děkujeme za spolupráci.
3. září 2025
por. Vojtěch Robovský