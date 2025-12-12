Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva veřejnosti k dopravní nehodě
Hledáme svědky dopravní nehody v Liberci, při které došlo ke střetu vozidla s chodkyní.
V pátek 5. prosince 2025 před půl šestou hodinou odpolední se stala dopravní nehoda v Liberci. Řidič vozidla modré barvy značky Ford Fusion při své jízdě v ulici Hanychovská přehlédl přecházející chodkyni, čímž došlo k jejich střetu.
Žena přecházela komunikaci z pohledu směry jízdy řidiče z pravé strany na levou. Při střetu s přední částí vozidla chodkyně utrpělla poranění lévé části těla a byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do liberecké nemocnice. Alkohol policisté u řidiče vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají o pomoc případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 466 573 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přijmou jakékoliv informac, které by byly nápomocny k objasnění všech okolností a průběhu samotného děje uvedené dopravní nehody.
12. prosince 2025
por. Bc. Klára Jeníčková