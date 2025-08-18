Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě v Jablonci nad Nisou
Hledáme svědky dopravní nehody a neznámého řidiče s nezjištěným vozidlem, který srazil psa a ujel.
V sobotu 9. srpna v 18.30 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel ve směru od ulice SNP do ulice Bažantí, přičemž srazil volně pobíhajícího psa malého vzrůstu. Po tomto střetu pes na místě uhynul a neznámý řidič odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění neznámého vozidla a ustanovení jeho řidiče, který z místa dopravní nehody odjel. Stejně tak žádají tohoto řidiče, aby se stejným způsobem případně přihlásil sám.
18. 8. 2025
nprap. Dagmar Sochorová