Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva k dopravní nehodě v Jablonci nad Nisou

Hledáme svědky dopravní nehody a neznámého řidiče s nezjištěným vozidlem, který srazil psa a ujel. 

V sobotu 9. srpna v 18.30 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel ve směru od ulice SNP do ulice Bažantí, přičemž srazil volně pobíhajícího psa malého vzrůstu. Po tomto střetu pes na místě uhynul a neznámý řidič odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění neznámého vozidla a ustanovení jeho řidiče, který z místa dopravní nehody odjel. Stejně tak žádají tohoto řidiče, aby se stejným způsobem případně přihlásil sám.


18. 8. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
 

Odkazy do noveho okna

3 DN JN výzva místo události (3)

3 DN JN výzva místo události (3) 

Detailní náhled

2 DN JN výzva místo události (2)

2 DN JN výzva místo události (2) 

Detailní náhled

1 DN JN výzva místo události (1)

1 DN JN výzva místo události (1) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 