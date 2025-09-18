Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V neděli zavítá do Liberce SK Slavia Praha
Policisté jsou připraveni v souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním chránit bezpečnost a veřejný pořádek.
V neděli 21. září 2025 se v Liberci, na stadionu U Nisy, uskuteční fotbalové utkání Chance ligy mezi mužstvy FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Zápas bude zahájen v 15:30 hodin.
Utkání je ze strany Policie ČR vyhodnoceno jako rizikové, čemuž budou odpovídat opatření, na která se policisté připravují. Cílem plánovaného bezpečnostního opatření tak bude zejména zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti ve městě Liberci, především pak v okolí fotbalového stadionu U Nisy. Případné narušení veřejného pořádku a páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni důrazně řešit. Kromě běžných úkolů souvisejících s bezpečnostním opatřením budou policisté dohlížet také na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby. V terénu budou i členové Antikonfliktního týmu, kteří jsou vždy důležitým komunikačním prostředníkem s fanoušky a nasazeni do akce budou dále také policisté pořádkových jednotek spolu se svými kolegy z oddělení služební kynologie a hipologie.
Na stadionu U Nisy a v jeho bezprostředním okolí bude z důvodu zajištění bezpečnosti také zvýšený počet pracovníků bezpečnostní agentury, pořadatelské služby a strážníci Městské policie Liberec.
Policejní jednotky budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a budou rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion U Nisy. Zajišťovat budou okolí stadionu v průběhu samotného fotbalového utkání a kontrolovat situaci budou samozřejmě i po ukončení zápasu spolu s odjezdem fanoušků. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému omezení nebo zastavení provozu na pozemních komunikacích.
V této souvislosti apelujeme na všechny fanoušky, aby na utkání přišli včas a mohlo tak dojít k jejich bezproblémovému odbavení u vstupů na stadion. Zároveň žádáme Liberečany i návštěvníky fotbalového utkání o respektování dopravních značení, parkovacích ploch, a především pak pokynů policistů, kteří budou dohlížet nad bezpečností ve městě.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Klára Jeníčková
18. září 2025