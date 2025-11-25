Policie České republiky  

Uzavírka silnice I/10 na Harrachov

Plánovaná uzavírka ve středu 26.11. 2025 z důvodu předpokládaného zhoršení klimatických podmínek. 

Ve středu dne 26. 11. 2025 bude z preventivních důvodů na základě výstrahy uzavírka.pngČHMÚ a předpovědi výrazných sněhových srážek a nízkých teplot uzavřen provoz na silnici č. I/10 z Tanvaldu směrem na Harrachov. K uzavření dojde v čase od 6:00 do 23:59 hodin. V případě změny vývoje počasí bude operativně délka omezení změněna. 

Všichni řidiči by měli být připraveni zejména v tuto roční dobu na změnu počasí a přizpůsobit tomu způsob jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu, při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy, apod.

25. listopadu 2025
por. Bc. Klára Jeníčková
 

