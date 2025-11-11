Policie České republiky  

Tragická nehoda na I/35

Střet s osobním vozidlem nepřežil chodec mladistvého věku. 

Včera kolem 17.15 se na silnici číslo I/35 v blízkosti benzinové čerpací stanice Mol v Liberci v jízdním pruhu směřujícím z Liberce na Turnov v místě, kde je chodcům vstup na komunikaci zakázán, za dosud nevyjasněných okolností střetlo osobní vozidlo s chodcem mladistvého věku. Mladík přitom bohužel utrpěl těžké zranění, kterému ještě téhož dne i přes veškerou snahu lékařů o jeho záchranu, podlehl. Tragickou nehodovou událost dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování libereckého územního odboru.

11. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

