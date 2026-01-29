Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Tragická dopravní nehoda
V katastru obce Čtveřín došlo ke střetu osobního vozu s chodcem.
Dnes 29. ledna 2026 v čase 19:43 přijal operační důstojník policie oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici č. III/2797 v katastru obce Čtveřín. V místě došlo ke střetu osobního vozu zn. BMW s chodcem. Při dopravní nehodě utrpěl 55letý chodec těžká zranění, kterým na místě podlehl. Na místě zasahovali složky Integrovaného záchranného systému.
Veškteré okolnosti tragické události jsou nyní předmětem probíhajícího šetření.
29. ledna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková