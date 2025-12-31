Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Šíření poplašné zprávy
Liberečtí policisté měli plné ruce práce s ohlášenou bombou.
V uplynulém povánočním víkendu, oznámil dosud neznámý pachatel na tísňovou linku 112 uložení nástražného výbušného systému v jednom z libereckých barů. Hlídky policie tak společně s hasiči evakuovaly celou budovu, ve které se nacházelo zhruba 250 osob. Místo prohledal psovod se speciálně vycvičeným psem pro vyhledávání výbušnin. Žádný podezřelý předmět naštěstí nenašli.
Liberečtí policisté nyní po pachateli intenzivně pátrají. Vtipálkovi za lživé oznámení na tísňovou linku, během kterého byly nasazeny všechny dostupné hlídky policie a dvě jednotky hasičů z Liberce a Jablonce nad Nisou, hrozí pobyt za mřížemi až na tři léta. Telefonista, kterého hledáme, se tímto jednáním dopustil přečinu šíření poplašné zprávy.
Osoby, které neoprávněně šíří poplašné zprávy se dopouštějí nejen trestného činu, ale v tu chvíli také mohou znemožnit pomoc lidem, kteří ji opravdu potřebují.
31. prosince 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje