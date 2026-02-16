Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řídil i přes vyslovený zákaz
Řidič si se zákazem řízení hlavu nelámal, během dvou dnů ho policisté zastavili dvakrát.
Policisté napříč celou naší republikou se dnes a denně setkávají s řidiči porušujícími uložené tresty v podobě zákazu řízení, kteří si s trestem hlavu nelámou a řídí vesele dál. Někteří z nich si ale neuvědomují, že se svým jednáním dopouštějí trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
Své o tom ví i policistům dobře známý dvaatřicetiletý řidič vozidla Jeep Grad Cherokee. V uplynulém týdnu jej kontrolovali policisté z Liberce, kteří ho v úterý dne 10.2.2026, krátce po 16. hodině s vozidlem zastavili V Liberci, Mlýnské ulici a vyzvali k předložení dokladů předepsaných pro provoz a řízení motorového vozidla. Řidičský průkaz ale nepředložil a hlídka z dostupných policejních evidencí zjistila, že má platný zákaz řízení a to až do léta letošního roku. Řidič se přiznal, že si je zákazu vědom. Policisté také řidiče vyzvali k podrobení se orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, s čímž ale nesouhlasil a stejně tak odmítl i odběr krve za stejným účelem. Dechová zkouška u řidiče proběhla s negativním výsledkem. Vzhledem k tomu, že policisté měli důvodnou obavu, že muž bude ve svém jednání pokračovat, jelikož jim mimo jiné sám sdělil, že potřebuje vozidlo vrátit kamarádovi, rozhodli se jej omezit na osobní svobodě. V policejní cele si pak od policistů převzal záznam o sdělení podezření. Nebylo to ale naposledy, kdy se s ním policisté viděli.
Podruhé dvaatřicetiletého výtečníka kontrolovala hlídka Libereckých policistů na základěvygenerováno AI osobní a místní znalosti o den později, ve středu a to v Hynaisově ulici v Liberci. Tentokrát byl hlídkou zastaven po dvaadvacáté hodině ve voze Kia Ceed. Dvaatřicetiletému řidiči během jízdy nejspíš došlo, že udělal chybu, proto se během pomalé jízdy vystřídal v řízení se svou spolujezdkyní. Marně doufal, že si této akce policisté nevšimnou. Provedenou kontrolou však policisté následně zjistili, že ani tato sedmadvacetiletá řidička by neměla řídit motorová vozidla, protože má vysloven platný zákaz řízení a to až do října letošního roku. K tomuto se řidička sama doznala a také jim sdělila, že před zastavením seděla původně na místě spolujezdce. Navíc žena odmítla test na přítomnost drog a to i formou lékařského vyšetření, k čemuž uvedla, že předchozí den užila drogu a test by vyšel pozitivně. Vzhledem k tomu, že vozidlo řídili oba, byl ke stejnému testu vyzván i původní řidič, který nyní seděl na sedadle spolujezdce. Taktéž veškeré testy na přítomnost drog odmítl s tvrzením, že každý večer užívá marihuanu a testy by byly také pozitivní. Aby toho nebylo málo, policisté u nich nalezli několik sáčků s bílou krystalickou látkou a zelenou sušinou, k čemuž uvedli, že jde nejspíš o pervitin a marihuanu. Opět zde policisté shledali důvodnou obavu, že muž i žena budou ve svém protiprávním jednání pokračovat, proto je omezili na osobní svobodě a umístili na policejní celu, kde strávili následující noc.
Policisté již muži a ženě, jenž usedli za volant i přes uložený zákaz řízení motorových vozidel, sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rouhodnutí a vykázání.
16. února 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje