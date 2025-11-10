Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidič nadýchal přes tři promile alkoholu
Již druhý den si převzal sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Na konci uplynulého týdne liberečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 30letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil ve čtvrtek 6. října 2025. Tehdy jej policisté krátce po desáté hodině večer kontrolovali za volantem osobního vozidla Volkswagen Passat v ulicích města Liberce.
V rámci běžné silniční kontroly byl řidič vyzván k předložení dokladů předepsaných pro provoz a řízení motorového vozidla. Z jeho artikulace, motoriky a specifického závanu policisté pojali podezření, že může být pod vlivem alkoholu a vyzvali jej k provedení dechové zkoušky. S touto muž souhlasil a sám požití alkoholu před jízdou přiznal. Výsledek dechové zkoušky kalibrovaným přístrojem na zjištění přítomnosti alkoholu po výdechu muže ukázal hodnotu 3,31 a 3,30 promile alkoholu. Následně byl převezen na obvodní oddělení k dalších ukonům.
Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
por. Bc. Klára Jeníčková
10. listopadu 2025