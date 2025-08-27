Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řetězová reakce
Řidič naboural do zpomalující kolony před ním jedoucích vozidel.
V sobotu 23. srpna 2025 krátce po 14. hodině došlo na silnici I/35 v katastru obce Františkov u Liberce k hromadné dopravní nehodě čtyř osobních automobilů.
Řidič osobního vozu značky Škoda Octavia při jízdě v zúženém úseku komunikace nevěnoval dostatečnou pozornost řízení, kdy nestihl včas zareagovat na vzniklou situaci a i přes snahu zastavit vozidlo narazil do zpomalující kolony vozidel jedoucích před ním. Došlo tak ke středu s vozem Škoda Octavia, které následně narazilo do dalšího vozu Škoda Octavia a to bylo následně odmrštěno na zadní část vozu VW Polo.
Nehoda si vyžádala zranění jednoho účastníka, který byl převezen k dalšímu vyšetření Zdravotnickou záchrannou službou do liberecké nemocnice. Na vozidlech vznikly škody, jejichž přesný rozsah je předmětem dalšího šetření. Alkohol byl u všech řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami.
Během kontroly policisté zjistili, že jeden z řidičů v uvedené době neměl platný řidičský průkaz. Uvedenou dopravní nehodou se nadále zabývají policisté z dopravního inspektorátu v Liberci.
por. Bc. Klára Jeníčková
27. srpna 2025