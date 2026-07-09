Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Poznáváte tohoto muže?
Policisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním muže na přiložených fotografiích.
K události došlo v sobotu dne 20. června 2026 v době mezi 20:08 a 20:09 hodinou v jednom z obchodních středisek v centru města Liberce. Podle dosud zjištěných skutečností měl neznámý muž při odchodu z pasáže udeřit pravou rukou sevřenou v pěst do pravého křídla samootevíracích vstupních dveří. Následkem úderu došlo k popraskání skleněné výplně dveří, čímž vznikla provozovateli škoda předběžně vyčíslena v řádu několika desítek tisíc korun.
V souvislosti s prověřováním případu policisté získali kamerové záznamy zachycující muže, jehož totožnost se jim dosud nepodařilo zjistit a který by mohl poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění celé události.
Pokud muže na zveřejněných fotografiích poznáváte nebo se na nich poznáváte vy sami, kontaktujte prosím policisty prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. 974 467 100 nebo se dostavte na kteroukoli služebnu Policie České republiky. Vaše informace mohou významně přispět k objasnění uvedeného případu.
Děkujeme za spolupráci.
9. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje