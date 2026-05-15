Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáváte osoby na fotografiích?

Pomozte policistům objasnit případ trestného činu proti životu a zdraví. 

Liberečtí kriminalisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění osob na přiložených fotografiích, které by mohly přispět k objasnění případu trestného činu proti životu a zdraví. 

K uvedenému činu došlo v neděli 12. dubna 2026 v době od 01:00 až 01:20hodin v ulici Barvířská v Liberci. Podle dosud zjištěných skutečností měl neznámý pachatel udeřit zezadu poškozeného muže do oblasti obličeje. Následně jej další dva muži měli uchopit za kapuci a odhodit na vozovku před projíždějící vozidlo. Řidička automobilu naštěstí na situaci zareagovala včasným zastavením vozidla, díky čemuž ke střetu muže s automobilem nedošlo. 

V souvislosti s prověřováním případu policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých byly zachyceny osoby důležité pro trestní řízení. Tyto osoby by mohly podat důležité svědectví k objasnění celé události. 

Žádáme proto samotné osoby zachycené na fotografiích, aby se přihlásily policistům. Zároveň se obracíme na veřejnost - pokud některou z osob poznáváte nebo máte informace k jejich totožnosti, kontaktuje nás prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo přímo na telefonním čísle 974 466 450. 

15. května 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

