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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáváte osobu na fotografiích?

Pomozte libereckým policistům objasnit případ krádeže. 

V pátek 15. května letošního roku, krátce po půl 7. hodině ranní, za prodejnou potravin u křižovatky ulic Ještědská a Kubelíkova v Liberci, došlo k odcizení batohu s finanční hotovostní, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda přesahuje 50 tisíc korun.

V souvislosti s prověřováním tohoto případu jsme zajistili kamerový záznam, na kterém byla1.png zachycena osoba důležitá pro trestní řízení. Tato osoba by mohla podat důležité svědectví k objasnění celé události.

Žádáme proto muže zachyceného na fotografiích, aby se přihlásil policistům. Zároveň se obracíme na širokou veřejnost – pokud důležitého svědka na fotografiích poznáváte nebo máte informace k jeho totožnosti, kontaktujte nás prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo přímo na telefonním čísle 974 467 200 Obvodního oddělení Vápenka, případně na kterékoliv policejní služebně.

Děkujeme za spolupráci.

23. června 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

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