Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáváte muže na fotografii?

Policistům může pomoci svým svědectvím.. 

V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc veřejnost3.jpg při ztotožnění osoby zachycené na přiložených fotografiích. Osoba by mohla poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění věci podvodného jednání či přímo k osobě pachatele. Šetření v tomto případu vedlo až do prostor jednoho z obchodních center v Liberci. 

Pokud má kdokoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti možného svědka, může je sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158, případně na tel. č. 974467200.

Žádáme i samotného svědka z fotografií, aby se případně stejným způsobem přihlásil sám.

Děkujeme za spolupráci.

30. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková

