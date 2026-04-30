Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Poznáváte muže na fotografii?
Policistům může pomoci svým svědectvím..
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc veřejnost při ztotožnění osoby zachycené na přiložených fotografiích. Osoba by mohla poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění věci podvodného jednání či přímo k osobě pachatele. Šetření v tomto případu vedlo až do prostor jednoho z obchodních center v Liberci.
Pokud má kdokoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti možného svědka, může je sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158, případně na tel. č. 974467200.
Žádáme i samotného svědka z fotografií, aby se případně stejným způsobem přihlásil sám.
Děkujeme za spolupráci.
30. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková