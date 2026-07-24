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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poznáte tohoto muže?

Policisté pátrají po jeho totožnosti. 

Liberečtí kriminalisté se obracejí na veřejnost s žádosti o pomoc při pátrání po dosud neustanoveném muži, jenž je podezřelý ze spáchání zločinu loupeže.

K události došlo dne 2. října 2025 v době mezi 16.00 a 16.30 hodin na lesní pěšině v mírném svahu, nedalo hlavní vstupní brány do areálu ledního koupaliště v Liberci. Neznámý muž zezadu přistoupil k ženě, uchopil ji za pravou paži a opakovaně po ní požadoval peníze. Poškozená uvedla, že žádné finanční prostředky nemá. V průběhu incidentu přiběhl její pes a začal ji bránit, díky čemuž se ženě podařilo z mužova sevření vytrnout a z místa utéct. Zranění které utrpěla uvedeným jednání si vyžádalo lékařské ošetření. 

Dle popisu se jedná o muže ve věku kolem 40 až 50 let, na obličeji tmavé strniště, černé delší vlasy o délce cca 7 - 10 cm. Hovořil plynuje česky bez přízvuku, hlas měl spíše hluboky. Muž je vysoký zhruba 175 cm, na sobě měl červenou špinavou šusťákovou bundu, černé kalhoty, černou mikinu s kapucí, kterou měl na hlavě. Obut byl v černých botách. 

V souvislosti s prověřováním případu byl vyhotoven identikit muže. Žádáme občany, kteří muže podle zveřejněného identikitu poznávají nebo mají jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění či vypátrání, aby se přihlásili na bezplatné lince 158 nebo kontaktovali kterékoli obvodní oddělení Policie ČR.

Za spolupráci děkujeme.  

24. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje 

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identikit 1 

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