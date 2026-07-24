Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Poznáte tohoto muže?
Policisté pátrají po jeho totožnosti.
Liberečtí kriminalisté se obracejí na veřejnost s žádosti o pomoc při pátrání po dosud neustanoveném muži, jenž je podezřelý ze spáchání zločinu loupeže.
K události došlo dne 2. října 2025 v době mezi 16.00 a 16.30 hodin na lesní pěšině v mírném svahu, nedalo hlavní vstupní brány do areálu ledního koupaliště v Liberci. Neznámý muž zezadu přistoupil k ženě, uchopil ji za pravou paži a opakovaně po ní požadoval peníze. Poškozená uvedla, že žádné finanční prostředky nemá. V průběhu incidentu přiběhl její pes a začal ji bránit, díky čemuž se ženě podařilo z mužova sevření vytrnout a z místa utéct. Zranění které utrpěla uvedeným jednání si vyžádalo lékařské ošetření.
Dle popisu se jedná o muže ve věku kolem 40 až 50 let, na obličeji tmavé strniště, černé delší vlasy o délce cca 7 - 10 cm. Hovořil plynuje česky bez přízvuku, hlas měl spíše hluboky. Muž je vysoký zhruba 175 cm, na sobě měl červenou špinavou šusťákovou bundu, černé kalhoty, černou mikinu s kapucí, kterou měl na hlavě. Obut byl v černých botách.
V souvislosti s prověřováním případu byl vyhotoven identikit muže. Žádáme občany, kteří muže podle zveřejněného identikitu poznávají nebo mají jakékoli informace vedoucí k jeho ztotožnění či vypátrání, aby se přihlásili na bezplatné lince 158 nebo kontaktovali kterékoli obvodní oddělení Policie ČR.
Za spolupráci děkujeme.
24. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje