Policisté přednášeli o kyberbezpečnosti v IQ Landii
Projektový den v českých science centrech se znovu odehrál i v liberecké IQ Landii.
Ve středu 29. května se v IQ Landii Liberec uskutečnil výukový den pro žáky II. stupně základních škol z Libereckého kraje, který se nesl nejen ve znamení vědy a techniky, ale také bezpečného chování v online prostředí. Policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje si pro posluchače připravily dvě navazující besedy, během nichž se žáci aktivně zapojovali do diskuse a sdíleli své zkušenosti z digitálního světa.
Přednášky byly koncipovány na bezpečnou sebeprezentaci na sociálních sítích, nastavení soukromí a zabezpečení účtů a také na nejčastější rizika, se kterými se děti setkávají v kyberprostoru. V samotném úvodu preventistky upozornily: „Na internetu nejste nikdy úplně anonymní, každý příspěvek, fotka nebo komentář po vás zanechává digitální stopu. A tu může kdokoliv zneužít, pokud si nedáte pozor.“ Zmíněna byla i problematika komunikace s neznámými osobami, kybergroomingu či sextingu a samozřejmě na základních školách častá kyberšikana. Povídání bylo žákům zpestřeno promítáním poutavých videospotů, například právě na tvorbu digitální stopy.
Online prostředí je pro dnešní děti přirozenou součástí života, a o to důležitější je, aby se v něm uměly pohybovat bezpečně. Během besedy se ukázalo, že mnozí z posluchačů se již s rizikovými situacemi setkali – ať už šlo o nevhodné zprávy, falešné profily nebo tlak vrstevníků na sdílení osobních informací. Preventistky tak mohly reagovat na skutečné problémy, které děti řeší. „Nebojte se říct ne,“ apelovala jedna z nich. „A když si nejste jistí, vždycky se obraťte na dospělého, kterému věříte.“
Projektový den v IQ Landii tak spojil moderní vzdělávání s praktickou prevencí. Preventivní besedy Policie ČR přinesly žákům nejen nové informace, ale také prostor k zamyšlení nad vlastními návyky na internetu. Díky otevřené atmosféře a odbornému vedení se podařilo vytvořit program, který měl skutečný dopad a který žáci ocenili.
Prezentací se zúčastnilo na 120 posluchačů ve věku od 12 do 15 let.
4. 5. 2026
por. Bc. Dana Burešová, DiS.