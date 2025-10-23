Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolovali, jak se řidiči věnují řízení

Policisté v rámci krajské speciální kontroly zaměřili svoji pozornost na správnou jízdu řidičů 

DBA podzim 25V odpoledních hodinách 20. října 2025 proběhla na území Libereckého kraje speciální dopravně bezpečnostní akce Policie České republiky zaměřená na jedno z nejčastějších rizikových chování za volantem – nevěnování se řízení. Smyslem akce je zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu a tím snižovat počty a následky dopravních nehod.

Policisté krajského dopravního odboru se zaměřili především na řidiče, kteří během jízdy manipulují s mobilním telefonem nebo jiným hovorovým či záznamovým zařízením a snižují svoji pozornost při řízení. Během několika hodin zkontrolovali na tři desítky vozidel a vyřešili 18 přestupců, kterým udělili pokuty v celkové výši 35 000 Kč. V 9 případech nebyli řidiči připoutání bezpečnostním pásem a v 8 případech drželi za jízdy mobilní telefon. Poslední pokutovaný řidič měl své vozidlo ve špatném technickém stavu.

Policie ČR bude v podobných cílených kontrolách pokračovat i nadále, neboť cílem není pouze postihování přestupců, ale především připomenutí, že i krátké odvedení pozornosti od řízení může mít tragické následky.

23. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová, DiS.

