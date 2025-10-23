Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté kontrolovali, jak se řidiči věnují řízení
Policisté v rámci krajské speciální kontroly zaměřili svoji pozornost na správnou jízdu řidičů
V odpoledních hodinách 20. října 2025 proběhla na území Libereckého kraje speciální dopravně bezpečnostní akce Policie České republiky zaměřená na jedno z nejčastějších rizikových chování za volantem – nevěnování se řízení. Smyslem akce je zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu a tím snižovat počty a následky dopravních nehod.
Policisté krajského dopravního odboru se zaměřili především na řidiče, kteří během jízdy manipulují s mobilním telefonem nebo jiným hovorovým či záznamovým zařízením a snižují svoji pozornost při řízení. Během několika hodin zkontrolovali na tři desítky vozidel a vyřešili 18 přestupců, kterým udělili pokuty v celkové výši 35 000 Kč. V 9 případech nebyli řidiči připoutání bezpečnostním pásem a v 8 případech drželi za jízdy mobilní telefon. Poslední pokutovaný řidič měl své vozidlo ve špatném technickém stavu.
Policie ČR bude v podobných cílených kontrolách pokračovat i nadále, neboť cílem není pouze postihování přestupců, ale především připomenutí, že i krátké odvedení pozornosti od řízení může mít tragické následky.
23. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová, DiS.