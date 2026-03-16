Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po uprchlém vězni

Žádáme veřejnost o spolupráci. 

Liberečtí kriminalisté pátrají po uprchlém vězni věznice Stráž pod Ralskem, který si zde opykával trest za majetkovou kriminalitu. Hledaný uprchl z nestřeženého pracoviště a jeho současný výskyt není znám. Uvítáme pomoc od občanů, kteří mají informace o jeho pohybu.

Další informace k hledanému vězni čtěte v databázi  pátrání po osobách.

V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání po hledaném muži odvoláno.  

Veškeré informace k výskytu či pohybu hledaného muže sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.

16. března 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence 
KŘP Libereckého kraje

