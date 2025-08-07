Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Liberečtí dopravní policisté žádají svědky o spolupráci.
Ve středu 6. srpna, krátce po páté hodině ráno, došlo na kruhovém objezdu v ulici České Mládeže v Liberci k dopravní něhodě. Při vjíždění na kruhový objezd nedal dosud neznámý řidič automobilu přednost v jízdě řidiči na elektrokoloběžce, který tou dobou již jel po objezdu ve směru od ulice Kubelíkova směrem k Průmyslové. Při události došlo ke střetu dosud neznámého vozu s řidičem elektrokoloběžky, který utrpěl zranění, se kterými byl transportován do nemocničního zařízení. Řidič neustranoveného automobilu místo dopravní nehody opustil, aniž by učinil taková opatření, která mu ukládá zákon.
Obracíme se proto nejen na řidiče neustanového automobilu, který měl účast na dopravní nehodě, ale také na svědky, kteří mohli střet vidět nebo jej zaznamenat na palubní kamery svých vozů. Máteli informace k uvedené dopravní nehodě, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. čísle 974 466 573 nebo přímo na služebně dopravních policistů v ulici Pastýřká v Liberci.
Veškeré takto získané informace nám mohou výrazným způsobem dopomoci k objasněné všech okolností a příčin vzniku nehodového děje.
Děkujeme za spolupráci.
7. srpna 2025
por. Vojtěch Robovský