Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Neznáte muže z fotografií?
Policisté z obvodního oddělení Liberec Vápenka žádají o pomoc při ztotožnění svědka krádeže.
Liberečtí policisté prověřují přečin krádeže, který se odehrál 25. dubna 2026 kolem poledního v ulici Sousedská v Liberci. Dosud neznámý pachatel odcizil z prodejny se sportovními potřebami několik kusů sportovního oblečení, bot a náčiní v hodnotě téměř 40 tisíc korun, které si uložil do odcizeného batohu. Ten však cestou při útěku z místa upustil i s veškerým lupem, který mohl být bez poškození navrácen zpět do prodejny.
V místě události se nacházel důležitý svědek, který by nám mohl předat zásadní informace k osobě pachatele a tím napomoci k objasnění celé věci.
Popis svědka:
- muž atletické postavy, oděn ve tmavých kalhotách, černém triku s krátkým rukávem, tmavých sportovních botách s bílou podrážkou. U sebe měl černý batoh s bílým přuhem, šedočernou bundu a tmavou kšiltovkou
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti důležitého svědka z fotografií, ať je sdělí na kterékoliv policejní služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158, případně na tel. 974 467 200.
Samozřejmě žádáme i samotného svědka z fotografií, který si mohl všimnout něčeho podezřelého, aby se stejným způsobem přihlásil sám.
Děkujeme za spolupráci.
2. července 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje