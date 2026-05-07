Neznáte ho?

Policie žádá o pomoc při ztotožnění důležitého svědka loupeže. 

Kriminalisté z Liberce prověřují zločin loupeže, který se odehrál 12. dubna 2026 kolem 9. hodiny ranní v trafice přízemního patra OC Forum Liberec. Pachatel přistoupil k obsluze, která k němu stála zády a prudce do ní strčil, v důsledku čehož žena upadla na zem. Neznámý pachatel poté vytrhl pokladní zásuvku s finanční hotovostí ve výši téměř 10 tisíc korun, se kterou se dal na útěk směrem k východu z obchodního centra, ve směru ke kulturnímu domu.

Při útěku v prostoru OC Forum  pachatel po kontaktu s jedním kolemjdoucím upadl na zem i s pokladnou, kterou při pádu poškodil. Následně zlodějíček vstal a z místa utekl bez ní.

V místě události se nacházel důležitý svědek, který by nám mohl předat zásadní informace k osobě pachatele a tím napomoci k objasnění celé věci.

Popis svědka:

  • muž, vysoký zhruba 180 cm, hubené postavy, oblečen do tmavého (černého) oblečení - pravděpodobně teplákovina, na rukách měl černé rukavice, boty zřejmě uzavřené typ sandále tmavé barvy s pevnou patou a větráním, v nich bílé ponožky, na levé nohavici, na zadní straně vertikální reflexní proužek, na hlavě měl černou kuklu

V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti důležitého svědka z fotografií, ať je sdělí na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo volejte na tel. 974 466 450.

Samozřejmě žádáme i samotného svědka z fotografií, který si mohl všimnout něčeho podezřelého, aby se stejným způsobem přihlásil sám.

Děkujeme za spolupráci.

7. května 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

