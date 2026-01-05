Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Liberečtí kriminalisté žádají veřejnost o spolupráci
Pátráme po totožnosti důležitého svědka. Poznáváte jej? Ozvěte se nám.
Liberečtí kriminalisté prověřují okolnosti násilného trestného činu, ke kterému mělo dojít na počátku měsíce července loňského roku, poblíž ulice Papírová v Liberci. V blízkosti místa, kde k události došlo, zaznamenaly bezpečnostní kamery osobu muže, který by nám svým svědectvím mohl výrazným způsobem dopomoci k objasnění všech okolností případu. Bohužel se nám jeho totožnost nepodařilo do současné doby zjistit, proto se obracíme na veřejnost se žádostí o spolupráci.
Popis osoby:
Muž ve věku mezi 30 a 40 lety, krátkých tmavých vlasů, s neupravenými vousy, střední postavy. V uvedené době měl na sobě riflové kraťasy ke kolenům s ohrnutým spodním lemem nohavic světlé barvy, černou sportovní obuv, bílé „polo“ tričko, černou bundu s bílým potiskem na prsou a na rukávech a černou kšiltovku s bílým logem. Přes rameno měl pánskou tmavou kabelu.
Pokud muže na přiloženém videu nebo fotografii poznáváte, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo své svědectví předejte policistům na kterékoli ze služeben obvodních oddělení Policie ČR.
Děkujeme za spolupráci.
5. ledna 2026
mjr. Bc. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje