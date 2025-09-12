Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kontrola dodržování rychlostních limitů

Policisté se zaměřili na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. 

V pondělí 8. září 2025 proběhla v Libereckém kraji speciální kontrola zaměřená na dodržování rychlostních limitů. Dopravní policisté během této akce zkontrolovali celkem 160 vozidel a odhalili 116 přestupků v dopravě. Řidiči v 89 případech překročili nejvyšší povolenou rychlost, z toho 74 jich ji překročilo v obci.

Sedm řidičů nepoužilo bezpečností pás a osm přestupků se týkalo technického stavu vozidel. Dva řidiči neumožnili chodcům bezpečné přejití přechodu. Ostatní přestupky se týkaly způsobu jízdy a držení hovorového zařízení během jízdy. Sto deset přestupků policisté projednali příkazy na místě v celkové výši 185 900 Kč a šest oznámili příslušnému správnímu orgánu

Policisté budou v pravidelných kontrolách zaměřených na dodržování nejvyšší povolené rychlosti i nadále pokračovat.

nprap. Libor Barták
12. září 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 