Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Kontrola dodržování rychlostních limitů
Policisté se zaměřili na dodržování nejvyšší povolené rychlosti.
V pondělí 8. září 2025 proběhla v Libereckém kraji speciální kontrola zaměřená na dodržování rychlostních limitů. Dopravní policisté během této akce zkontrolovali celkem 160 vozidel a odhalili 116 přestupků v dopravě. Řidiči v 89 případech překročili nejvyšší povolenou rychlost, z toho 74 jich ji překročilo v obci.
Sedm řidičů nepoužilo bezpečností pás a osm přestupků se týkalo technického stavu vozidel. Dva řidiči neumožnili chodcům bezpečné přejití přechodu. Ostatní přestupky se týkaly způsobu jízdy a držení hovorového zařízení během jízdy. Sto deset přestupků policisté projednali příkazy na místě v celkové výši 185 900 Kč a šest oznámili příslušnému správnímu orgánu
Policisté budou v pravidelných kontrolách zaměřených na dodržování nejvyšší povolené rychlosti i nadále pokračovat.
nprap. Libor Barták
12. září 2025