Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme svědky dopravní nehody v Liberci
Liberečtí policisté prověřují okolnosti dopravní nehody, od které řidič ujel.
V pondělí 12. ledna 2026 v 15:45 hodin v Liberci, ul. Na Skřivanech, ve směru od ul. Svobody, došlo ke střetu vozidla s chodkyní. Ta procházela při pravém okraji komunikace v ul. Na Skřivanech, směrem k ul. Svobody. Dosud neznámý řidič při průjezdu pravotočivou zatáčkou u domu č. p. 552 neodhadl boční odstup a jeho vozidlo se s chodkyní střetlo. Mladá žena utrpěla lehká zranění, která si však vyžádala lékařské ošetření. Řidič, aniž by učinil zákonná opatření, která mu ukládá zákon o silničním provozu, z místa dopravní nehody ujel. Dle svědka události by se mělo jednat o auto verze „pick up“ žluté barvy s firemními popisy.
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme veřejnost o spolupráci. Pokud máte jakékoliv informace k této události, které by vedly ke zjištění vozidla a ztotožnění řidiče, kontaktujte nás prostřednictvím bezplatné linky 158, volejte na tel. číslo 974 466 255 nebo informace osobně předejte na služebně dopravního inspektorátu v Liberci. Žádáme i samotného řidiče, aby se případně sám přihlásil.
14. ledna 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje