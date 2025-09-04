Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Děti se rozloučily s prázdninami
Policisté strávili poslední prázdninovou sobotu s dětmi v Žibřidicích.
V sobotu 30. srpna se na fotbalovém hřišti v Žibřidicích uskutečnila tradiční akce věnovaná především dětem. Děti měly možnost se symbolicky rozloučit s prázdninami a užít si slunný den plný aktivit a úkolů. Kromě hasičských vozidel a zajímavých úkolů, měli návštěvníci možnost si prohlédnout i policejní vozidlo a vybavení. Policista návštěvníkům ochotně vysvětlil a představil, jaké věci policie používá a k čemu slouží.
Rodiče s dětmi měli možnost navštívit i stánek věnovaný prevenci, kde si mohli společně připomenout zásady bezpečného chování, jak v online prostředí, na kolech a koloběžkách nebo ve vozidle. Ze setkání s policisty si všichni odnesli malé dárky v podobě zábavných preventivních předmětů.
nprap. Libor Barták
4. září 2025