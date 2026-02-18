Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Byli jste svědky dopravní nehody? Ozvěte se nám.

Hledáme svědky dopravní nehody, při které došlo v ulici Dvorská ke střetu vozidla s chodcem. 

V pátek 13. února 2026, krátce před 7. hodinou ranní, v ulici Dvorská ve směru jízdy od ulice Jablonecká v Liberci došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s chodkyní. Řidička osobního vozu tovární značky Hyundai místo dopravní nehodymísto dopravní nehodynezastavila před přechodem pro chodce ve chvíli, kdy žena přecházela přechod pro chodce, čímž tak došlo ke střetu chodkyně s přední částí vozu. Se zraněními, které přecházející žena utrpěla, byla převezena do nemocničního zařízení. Ke zranění dalších osob nedošlo a ovlivnění alkoholem bylo u řidičky dopravního prostředku vyloučeno dechovou zkouškou.

Vzhledem k vážnosti dopravní nehody se vyšetřující policisté obracejí na veřejnost a případně svědky se žádostí o spolupráci.
Pokud jste byli svědky uvedené dopravní nehody, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na telefonním čísle 974 466 573 nebo přímo na služebně Dopravního inspektorátu v Liberci. Veškeré takto získané informace mohou výraznou měrou dopomoci k objasnění okolností a příčin vzniku nehodového děje. 

Děkujeme za spolupráci.

18. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková

