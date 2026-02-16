Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Ženu srazil na přechodu pro chodce
Řidič s vozidlem ve Smržovce nedal přednost ženě, která přecházela vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce. V souvislosti s touto nehodou opakovaně připomínáme všem řidičům: „Buďte více obezřetní a plně se věnujte řízení vozidla!!!“
Včera v podvečer patnáct minut po osmnácté hodině se stala dopravní nehoda na přechodu pro chodce ve Smržovce v ulici Hlavní. Dvacetiletý řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od centra města do Tanvaldu, kde nedal přednost dvaadvacetileté ženě přecházející vozovku po přechodu pro chodce, a to z jeho levé strany. Při následném střetu s vozidlem chodkyně utrpěla zranění, se kterým byla posádkou zdravotnické záchranné služby převezena na vyšetření do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkoholu u řidiče i chodkyně policisté vyloučili na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
V souvislosti s uvedenou dopravní nehodou všem řidičům připomínáme bezpečné chování při jízdě v blízkosti přechodů pro chodce.
Přechod pro chodce je místem, kde má být chodec v maximálním bezpečí. K jeho ochraně však zásadně přispívá právě pozorný a ohleduplný řidič. Zvýšená opatrnost dokáže zabránit vážným nehodám, které se často odehrávají během několika vteřin.
Co by měl řidič vždy dodržet:
1. Zpomalit před přechodem
- Už při přibližování k přechodu je nutné snížit rychlost a být připraven zastavit.
- Vyšší rychlost výrazně prodlužuje brzdnou dráhu a snižuje šance zareagovat na vstupujícího nebo již přecházejícího chodce.
2. Nepředjíždět a neobjíždět vozidla stojící před přechodem
- Vozidlo stojící před přechodem může zakrývat chodce, který právě vstupuje do vozovky.
- Předjíždění v takové situaci je velmi nebezpečné a zákonem zakázané.
3. Věnovat plnou pozornost provozu
- Omezit jakékoli rozptylování - mobilní telefon, navigace, nastavování rádia či klimatizace.
- Chodec může vstoupit do vozovky náhle – zejména dítě či senior.
4. Myslet na zranitelné skupiny
- Děti, senioři, osoby se sníženou schopností pohybu nebo vidění potřebují více času a prostoru.
- Buďte trpěliví a poskytněte jim dostatek času pro bezpečné přejití.
5. Respektovat nepřehledné a osvětlené přechody
- Za tmy a za snížené viditelnosti (mlha, déšť, sněžení) je třeba ještě výrazně zvýšit pozornost.
- Osvětlený přechod neznamená, že je chodec vždy dobře viditelný.
Dobré návyky řidiče u přechodu:
- Navazujte oční kontakt s chodcem – pomáhá to porozumět jeho úmyslu.
- Raději dvakrát zkontrolujte prostor přechodu i jeho okolí.
- Zastavte vždy s dostatečným odstupem, aby chodec viděl, že skutečně dáváte přednost.
- Počasí neodpouští – brzdná dráha se může prodloužit až několikanásobně.
Proč je opatrnost u přechodu klíčová:
- Chodec je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu.
- I lehká kolize může mít závažné následky.
16. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí