Ženu srazil na přechodu pro chodce

Řidič s vozidlem ve Smržovce nedal přednost ženě, která přecházela vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce. V souvislosti s touto nehodou opakovaně připomínáme všem řidičům: „Buďte více obezřetní a plně se věnujte řízení vozidla!!!“ 

Včera v podvečer patnáct minut po osmnácté hodině se stala dopravní nehoda na přechodu pro chodce ve Smržovce v ulici Hlavní. Dvacetiletý řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od centra města do Tanvaldu, kde nedal přednost dvaadvacetileté ženě přecházející vozovku po přechodu pro chodce, a to z jeho levé strany. Při následném střetu s vozidlem chodkyně utrpěla zranění, se kterým byla posádkou zdravotnické záchranné služby převezena na vyšetření do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkoholu u řidiče i chodkyně policisté vyloučili na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.  Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s uvedenou dopravní nehodou všem řidičům připomínáme bezpečné chování při jízdě v blízkosti přechodů pro chodce.

Přechod pro chodce je místem, kde má být chodec v maximálním bezpečí. K jeho ochraně však zásadně přispívá právě pozorný a ohleduplný řidič. Zvýšená opatrnost dokáže zabránit vážným nehodám, které se často odehrávají během několika vteřin.

Co by měl řidič vždy dodržet:

1. Zpomalit před přechodem

  • Už při přibližování k přechodu je nutné snížit rychlost a být připraven zastavit.
  • Vyšší rychlost výrazně prodlužuje brzdnou dráhu a snižuje šance zareagovat na vstupujícího nebo již přecházejícího chodce.

2. Nepředjíždět a neobjíždět vozidla stojící před přechodem

  • Vozidlo stojící před přechodem může zakrývat chodce, který právě vstupuje do vozovky.
  • Předjíždění v takové situaci je velmi nebezpečné a zákonem zakázané.

3. Věnovat plnou pozornost provozu

  • Omezit jakékoli rozptylování - mobilní telefon, navigace, nastavování rádia či klimatizace.
  • Chodec může vstoupit do vozovky náhle – zejména dítě či senior.

4. Myslet na zranitelné skupiny

  • Děti, senioři, osoby se sníženou schopností pohybu nebo vidění potřebují více času a prostoru.
  • Buďte trpěliví a poskytněte jim dostatek času pro bezpečné přejití.

5. Respektovat nepřehledné a osvětlené přechody

  • Za tmy a za snížené viditelnosti (mlha, déšť, sněžení) je třeba ještě výrazně zvýšit pozornost.
  • Osvětlený přechod neznamená, že je chodec vždy dobře viditelný.


Dobré návyky řidiče u přechodu:

  • Navazujte oční kontakt s chodcem – pomáhá to porozumět jeho úmyslu.
  • Raději dvakrát zkontrolujte prostor přechodu i jeho okolí.
  • Zastavte vždy s dostatečným odstupem, aby chodec viděl, že skutečně dáváte přednost.
  • Počasí neodpouští – brzdná dráha se může prodloužit až několikanásobně.


Proč je opatrnost u přechodu klíčová:

  • Chodec je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu.
  • I lehká kolize může mít závažné následky.



16. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

