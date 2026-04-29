Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Žádáme veřejnost o pomoc při objasnění dopravní nehody

Policie hledá svědky a účastníka dopravní nehody v Jablonci nad Nisou. 

Ve středu 22. dubna, na křižovatce ulic Skřivánčí a U Balvanu v Jablonci nad Nisou, došlo ke střetu dvou vozidel. Červená Škoda Karoq narazila pravým předním blatníkem do levé zadní části před ním zastavujícího vozidla. Obě auta však z místa nehody odjela směrem do ulice Turnovská. Celou událost zaznamenal za nimi jedoucí řidič dodávky, který řidiče červeného Karoqu na nehodu upozornil a místo nehody taktéž následně opustil. Ke zranění posádky v červeném Karoqu naštěstí nedošlo. Nyní ale hledáme možné svědky nehody a samotného účastníka, který se s červenou Škodou Karoq na křižovatce střetl.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří dopravní nehodu šetří, žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné telefonní lince 158. Stejně tak žádají samotného řidiče – účastníka dopravní nehody, aby se jim přihlásil stejným způsobem.

Děkujeme za spolupráci.

29. dubna 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

