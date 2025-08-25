Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Za volantem nadýchal přes dvě promile
Muži, který se ulicemi Jablonce nad Nisou projížděl s vozidlem pod vlivem alkoholu, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek. Tehdy ho krátce po půl druhé hodině kontrolovali policisté v centru města při řízení vozidla Kia Sportage. Provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,29 promile. Muž s naměřenou hodnotou souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nepožadoval. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.
nprap. Dagmar Sochorová