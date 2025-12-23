Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě v Tanvaldu
Hledáme majitele poškozeného vozidla a svědky k dopravní nehodě, která se stala na začátku prosince v Tanvaldu u pošty.
Dne 3. prosince letošního roku dopoledne v 10.50 hodin se stala dopravní nehoda v Tanvaldu v ulici Poštovní. Řidič s vozidlem Citroen Berlingo vycouvával z parkovacího místa, přičemž přehlédl vozidlo zaparkované podélně u protějšího domu a následně do něj narazil. Řidič odešel celou věc nahlásit policistům na blízké obvodní oddělení. Ovšem když se poté vrátil na místo nehody, poškozené vozidlo se již na místě nenacházelo. Je pravděpodobné, že řidič poškozeného vozidla z místa odjel, aniž by zjistil jeho poškození. Alkohol byl u řidiče citroenu vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají případné svědky uvedené události a především řidiče poškozeného vozidla, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění průběhu této dopravní nehody a totožnosti dosud neznámého řidiče vozidla, které bylo nárazem citroenu poškozeno.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí