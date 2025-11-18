Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva k dopravní nehodě v Jablonci nad Nisou

Hledáme svědky dopravní nehody a neznámého řidiče s nezjištěným vozidlem, který odjel z místa dopravní nehody v ulici Mánesova. 

Minulý týden v pátek 14. listopadu v době od 12.00 do 13.00 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Mánesova. Dosud neznámý řidič s neustanoveným vozidlem nezjištěným způsobem poškodil zaparkované vozidlo Škoda Octavia a z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění neznámého vozidla a ustanovení jeho řidiče, který z místa dopravní nehody odjel. Stejně tak žádají tohoto řidiče, aby se stejným způsobem případně přihlásil sám.


18. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí,

Odkazy do noveho okna

1 DN Mánesova (1)

1 DN Mánesova (1) 

Detailní náhled

2 DN Mánesova (2)

2 DN Mánesova (2) 

Detailní náhled

3 DN Mánesova (3)

3 DN Mánesova (3) 

Detailní náhled

4 DN Mánesova (4)

4 DN Mánesova (4) 

Detailní náhled

5 DN Mánesova (5)

5 DN Mánesova (5) 

Detailní náhled

6 DN Mánesova (6)

6 DN Mánesova (6) 

Detailní náhled

7 DN Mánesova (7)

7 DN Mánesova (7) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 