Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva dopravních policistů
Na kruhovém objezdu v ulici 5. května v Jablonci nad Nisou havaroval motocyklista, k prudkému zabrždění ho měl donutit řidič motorového vozidla.
Dne 15. července kolem desáté hodiny projížděl po kruhovém objezdu v ulici 5. května v Jablonci nad Nisou ve směru od Prahy na centrum motocyklista na stroji Honda NSC110, když mu podle jeho vyjádření nedal přednost řidič zatím nezjištěného vozidla bílé barvy, přijíždějící zprava z vedlejší silnice.
Motocyklistu tím donutil k tomu, že prudce zabrzdil a strhnul řízení vlevo, čímž se sice vyhnul střetu s tímto vozidlem, ale upadl na silnici a zranil se. V této souvislosti se obracíme na případné svědky události, aby nám pomohli okolnosti nehodové události zdokumentovat a identifikovat neznámého řidiče bílého motorového vozidla, který se o osud motocyklisty nijak nezajímal a bez zastavení pokračoval dál v jízdě. Motocyklista skončil s blíže nespecifikovaným zraněním v péči lékařů. Informace přijmeme na lince 158 nebo můžete kontaktovat osobně jablonecký dopravní inspektorát. Děkujeme.
16. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková