Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vlivem nepřiměřené rychlosti havaroval

Řidič nezvládl v nepřiměřené rychlosti projet levotočivou zatáčku. 


V sobotu 8. listopadu odpoledne ve 14 hodin se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Údolní. Řidič s vozidlem Peugeot 206 jel ve směru od centra města, kdy v prostoru křižovatky při vjezdu do levotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku, narazil nejprve do dopravní značky a potom i do plotu na pozemku u přilehlého domu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou uvedenému řidiči v příkazním řízení udělili blokovou pokutu.


10. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

1 DN Smržovka Údolní (1)

1 DN Smržovka Údolní (1) 

Detailní náhled

2 DN Smržovka Údolní (2)

2 DN Smržovka Údolní (2) 

Detailní náhled

3 DN Smržovka Údolní (3)

3 DN Smržovka Údolní (3) 

Detailní náhled

4 DN Smržovka Údolní (4)

4 DN Smržovka Údolní (4) 

Detailní náhled

5 DN Smržovka Údolní (5)

5 DN Smržovka Údolní (5) 

Detailní náhled

6 DN Smržovka Údolní (6)

6 DN Smržovka Údolní (6) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 