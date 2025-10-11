Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vlivem nepřiměřené rychlosti havaroval
Řidič nezvládl v nepřiměřené rychlosti projet levotočivou zatáčku.
V sobotu 8. listopadu odpoledne ve 14 hodin se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Údolní. Řidič s vozidlem Peugeot 206 jel ve směru od centra města, kdy v prostoru křižovatky při vjezdu do levotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku, narazil nejprve do dopravní značky a potom i do plotu na pozemku u přilehlého domu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou uvedenému řidiči v příkazním řízení udělili blokovou pokutu.
10. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí