Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V zatáčce dostal smyk
Řidič na Jablonecku nepřizpůsobil rychlost, na mokrém povrchu vozovky dostal smyk a narazil do protijedoucího vozidla.
Minulý týden v pondělí večer krátce po dvacáté hodině se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v katastru obce Haratice. Řidič s vozidlem Renault Kangoo jel ve směru od Zlaté Olešnice, kde v pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky, dostal se do nedotáčivého smyku a narazil do protijedoucího vozidla Škoda Octavia. Při tomto střetu řidič Škody Octavie utrpěl zranění, které mu na místě ošetřila posádka zdravotnické záchranné služby. Doba jeho léčení je předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u obou řidičů vyloučili policisté provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
8. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí