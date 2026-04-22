Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V sobotu do Jablonce přijede FC Slovan Liberec
Policisté jsou připraveni v souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním chránit bezpečnost a veřejný pořádek.
V sobotu dne 25. dubna 2026 se uskuteční v Jablonci nad Nisou fotbalové utkání mezi celky FK Jablonec a FC Slovan Liberec. Utkání bude zahájeno v 16:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že fotbalové utkání bylo policisty vyhodnoceno jako rizikové, budou potřebné policejní síly dohlížet a monitorovat dění jak před zahájen utkání, v jeho průběhu, tak i po jeho ukončení.
Na dopravní obslužnost, ale i na zajištění veřejného pořádku budou dohlížet policisté z dopravní a pořádkové služby Územního odboru Jablonec nad Nisou, ale také jednotky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Situaci budou monitorovat kriminalisté, členové antikonfliktního týmu, připraveni budou také policisté ze služební kynologie a hipologie. V případě vážného narušení veřejného pořádku budou připraveni také policisté pořádkových jednotek.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech k tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň, aby respektovali pokyny policistů.
Z důvodu probíhajících stavebních prací je úsek komunikace v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou uzavřen. Možná objízdná trasa po ulici Vrkoslavická bude z důvodu fotbalového utkání od křižovatky s ulicí Nad Střelnicí a Turnovskou též v uvedené části uzavřena. Pro fanoušky volící pěší trasu upozorňujeme na probíhající stavební práce a tím tak zobtížnění vstupu na schodiště vedoucí ke stadionu z ulice Turnovská. Z důvodu zajištění nerušeného průběhu celé akce žádáme všechny občany, kterých se toto opatření dotkne, aby jej respektovali a dbali pokynů policistů a členů pořadatelské služby, kteří budou na místech přítomni.
Návštěvníky fotbalového utkání i zákazníky obchodního centra, kteří budou mít svá vozidla zaparkovaná na parkovišti u obchodního centra Kaufland, informujeme také o tom, že po skončení utkání bude pro jejich odjezd z tohoto místa otevřen i boční nouzový výjezd do ulice Mincovní. Jedná se o opatření, které sníží riziko tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská, proto žádáme řidiče, aby této možnosti výjezdu využili.
22. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje