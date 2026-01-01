Tragická dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou
Muž jedoucí na elekrokoloběžce bez ochranné přilby po pádu na vozovku na místě zemřel.
V noci na dnešek se krátce před půl jedenáctou hodinou stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května. Čtyřiapadesátiletý muž jel na eletrokoloběžce bez ochranné přilby ve směru od ulice SNP do centra města, kde pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, přeletěl přes řídítka a upadl na vozovku. Při tomto pádu muž utrpěl zranění, kterému na místě i přes veškerou snahu záchranářů na místě zemřel. K příčině jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté.
V souvislosti s uvedenou tragickou dopravní nehodou připomínáme všem řidičům na elektrokoloběžkách používání ochranných přileb.
Elektrokoloběžky se staly běžnou součástí silničního provozu. Přestože působí nenápadně, jízda na nich s sebou nese značná rizika, zejména při pádech nebo střetech s jinými účastníky provozu. Nejvážnější zranění se týkají hlavy a mozku.
Proč používat ochrannou přilbu:
- Chrání život a zdraví – přilba výrazně snižuje riziko těžkého poranění hlavy při pádu.
- Nehody se stávají i při nízké rychlosti – nerovnosti, koleje, mokrý povrch či nepozornost mohou způsobit pád během zlomku vteřiny.
- Řidič elektrokoloběžky je zranitelný – na rozdíl od řidiče motorového vozidla není nijak chráněn karoserií.
- Přilba může rozhodnout o následcích nehody – rozdíl mezi otřesem mozku a těžkým poraněním s trvalými následky či smrti.
Doporučení pro jezdce:
- Používejte certifikovanou ochrannou přilbu, ideálně cyklistickou nebo určenou přímo pro elektrokoloběžky.
- Přilbu noste správně nasazenou a zapnutou, jinak ztrácí ochranný účinek.
- Buďte viditelní, přizpůsobte jízdu svým schopnostem a stavu komunikace.
- Pamatujte, že přilba je projevem odpovědnosti, nikoli slabosti.
Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce:
Dohlížejte na to, aby děti a mladiství používali při jízdě na elektrokoloběžce ochrannou přilbu. Jděte jim příkladem – vaše chování má zásadní vliv na jejich bezpečné návyky.
Chraňte to nejcennější, co máte – svou hlavu!!! Přilba vám může zachránit život!!!
12. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí