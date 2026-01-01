Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou

Muž jedoucí na elekrokoloběžce bez ochranné přilby po pádu na vozovku na místě zemřel. 


V noci na dnešek se krátce před půl jedenáctou hodinou stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května. Čtyřiapadesátiletý muž jel na eletrokoloběžce bez ochranné přilby ve směru od ulice SNP do centra města, kde pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, přeletěl přes řídítka a upadl na vozovku. Při tomto pádu muž utrpěl zranění, kterému na místě i přes veškerou snahu záchranářů na místě zemřel. K příčině jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté.

V souvislosti s uvedenou tragickou dopravní nehodou připomínáme všem řidičům na elektrokoloběžkách používání ochranných přileb.

Elektrokoloběžky se staly běžnou součástí silničního provozu. Přestože působí nenápadně, jízda na nich s sebou nese značná rizika, zejména při pádech nebo střetech s jinými účastníky provozu. Nejvážnější zranění se týkají hlavy a mozku.

Proč používat ochrannou přilbu:

  • Chrání život a zdraví – přilba výrazně snižuje riziko těžkého poranění hlavy při pádu.
  • Nehody se stávají i při nízké rychlosti – nerovnosti, koleje, mokrý povrch či nepozornost mohou způsobit pád během zlomku vteřiny.
  • Řidič elektrokoloběžky je zranitelný – na rozdíl od řidiče motorového vozidla není nijak chráněn karoserií.
  • Přilba může rozhodnout o následcích nehody – rozdíl mezi otřesem mozku a těžkým poraněním s trvalými následky či smrti.

Doporučení pro jezdce:

  • Používejte certifikovanou ochrannou přilbu, ideálně cyklistickou nebo určenou přímo pro elektrokoloběžky.
  • Přilbu noste správně nasazenou a zapnutou, jinak ztrácí ochranný účinek.
  • Buďte viditelní, přizpůsobte jízdu svým schopnostem a stavu komunikace.
  • Pamatujte, že přilba je projevem odpovědnosti, nikoli slabosti.

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce:

Dohlížejte na to, aby děti a mladiství používali při jízdě na elektrokoloběžce ochrannou přilbu. Jděte jim příkladem – vaše chování má zásadní vliv na jejich bezpečné návyky.

Chraňte to nejcennější, co máte – svou hlavu!!! Přilba vám může zachránit život!!!


12. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

1 DN koloběžka (1)

1 DN koloběžka (1) 

Detailní náhled

2 DN koloběžka (3)

2 DN koloběžka (3) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 