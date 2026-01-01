Tragická dopravní nehoda na Semilsku

Aktuálně šetříme dopravní nehodu v katastru obce Mříčná, při které na místě zemřel řidič havarovaného vozidla. 


Dnes dopoledne krátce před jedenáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici číslo 28617 mezi Jilemnicí a Mříčnou. Pětaosmdesátiletý řidič jel s vozidlem Kia Ceed ve směru od Jilemnice, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Bohužel tento řidič na místě nehody i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní společně s dopravními policisty šetří i semilští kriminalisté.

Více informaci v tuto dobu s ohledem na rodinu zemřelého muže nebudeme zveřejňovat.

8. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

