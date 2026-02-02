Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
S vozidlem skončila na střeše
V Lučanech nad Nisou se mladá řidička ve smyku převrátila s vozidlem na střechu. Řidiči, uvědomte si, že bezpečné dojetí do cíle je důležitější než rychlost!
Včera večer se patnáct minut po dvaadvacáté hodině stala dopravní nehoda v katastru Lučan nad Nisou na silnici první třídy číslo 14. Devatenáctiletá řidička s vozidlem Ford Fiesta jela ve směru do Jablonce nad Nisou, kde v pravotočivé zatáčce vlivem nepřiměřené rychlosti na mokrém povrchu vozovky dostala smyk, přejela do protisměru, narazila mimo silnici do zasněženého svahu a následně se s vozidlem převrátila na střechu. Řidička při havárii utrpěla zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u ní policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
V souvislosti s uvedenou dopravní nehodou opakovaně upozorňujeme všechny řidiče, aby vždy přizpůsobili rychlost, styl jízdy i způsob brzdění aktuálním podmínkám na silnici. Stav vozovky se může měnit velmi rychle – zejména v zimních měsících, při dešti, po ránu nebo v blízkosti lesních úseků.
Na co se zaměřit:
- Snižte rychlost, pokud je vozovka mokrá, zledovatělá, zasněžená či znečištěná.
- Zachovávejte dostatečný odstup od vozidel před vámi – brzdná dráha může být až několikanásobně delší.
- Používejte plynulou jízdu – prudké brzdění, akcelerace nebo ostré zatáčení mohou vést ke smyku.
- Dávejte pozor na místa se zvýšeným rizikem – mosty, stíněné úseky, lesní silnice či zatáčky.
- Sledujte dopravní značení, které upozorňuje na změnu povrchu či sníženou adhezi.
- Předvídejte – včas upravte rychlost před křižovatkami, přechody, zatáčkami a sjezdy.
Pamatujte!
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky je jednou z častých příčin dopravních nehod. Bezpečné dojetí do cíle je důležitější než rychlost.
2. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí