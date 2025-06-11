Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidiči a chodci, buďte více obezřetní!
Dvě sražené ženy na dvou přechodech pro chodce v Jablonci nad Nisou.
V uplynulých dnech policisté z Dopravního inspektorátu začali šetřit hned dvě dopravní nehody, při kterých byly sraženy ženy přecházející vozovku přes přechod pro chodce.
První z nich se stala v sobotu 1. listopadu dopoledne krátce před devátou hodinou v ulici Rýnovická. Řidič s vozidlem Ford Fiesta nedal přednost chodkyni, která přecházela přechod pro chodce, a narazil do ní. Žena upadla na vozovku, přičemž se i zranila s tím, že na vyšetření do nemocnice si dojde sama. Alkohol u ní i řidiče vozidla policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Druhá dopravní nehoda se stala v úterý 4. listopadu v časných ranních hodinách krátce po půl páté v ulici U Zeleného stromu na výjezdu z kruhového objezdu směrem do ulice Budovatelů. Řidič s vozidlem Škoda Scala právě při výjezdu z tohoto kruhového objezdu nedal přednost již přecházející chodkyni po přechodu pro chodce. Po střetu s vozidlem žena spadla na vozovku a utrpěla zranění, se kterým byla převezena posádkou zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice. I při této nehodě policisté alkohol u obou účastníků vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
V této souvislosti opakovaně připomínáme všem účastníkům silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti, a to jak při řízení vozidla, tak při přecházení komunikace. Řidiče vyzýváme, aby především v blízkosti přechodů pro chodce snížili rychlost a naopak zvýšili svou obezřetnost. Zejména v těchto zimních dnech je viditelnost i přes den již nižší, ráno je déle tma a odpoledne samozřejmě rychleji ubývá denní světlo. Osobu, která na sobě nemá viditelný reflexní prvek, tak lze velmi snadno přehlédnout. Chodce upozorňujeme, aby vozovku přecházeli až ve chvíli, kdy blížící se vozidlo zastaví a je zřejmé, že umožní bezpečné přejití.
Opětovně zdůrazňujeme vhodnost používání reflexních prvků, například umístění reflexních pásků na končetiny, kabelky, batohy, dětské kočárky apod. Připomínáme také to, že v některých případech povinnost mít na sobě viditelně umístěné reflexní prvky vyplývá přímo ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jde o situace, kdy se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky, a to v místě bez veřejného osvětlení.
6. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí