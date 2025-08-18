Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič nadýchal přes tři promile alkoholu

Třicetidevítiletému muži, který řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil v neděli 10. srpna 2025. Tehdy byl řidič totiž v půl 6 odpoledne kontrolován policejní hlídkou v katastru obce Tanvald nad Nisou při řízení osobního vozidla Fiat Punto.

Policisté řidiče po ověření dokladů v dostupných evidiencích vyzvali také k provedení dechové zkoušky, se kterou na místě souhlasil. První naměřená hodnota ukázala na přístroji 2,87 promile alkoholu v dechu a následná již dokonce 3,12 promile alkoholu v dechu, přičemž sám řidič přiznal požití alkoholu před jízdou.  Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Bc. Klára Jeníčková 
18. srpna 2025

