Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidič nadýchal přes tři promile alkoholu
Třicetidevítiletému muži, který řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 39letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil v neděli 10. srpna 2025. Tehdy byl řidič totiž v půl 6 odpoledne kontrolován policejní hlídkou v katastru obce Tanvald nad Nisou při řízení osobního vozidla Fiat Punto.
Policisté řidiče po ověření dokladů v dostupných evidiencích vyzvali také k provedení dechové zkoušky, se kterou na místě souhlasil. První naměřená hodnota ukázala na přístroji 2,87 promile alkoholu v dechu a následná již dokonce 3,12 promile alkoholu v dechu, přičemž sám řidič přiznal požití alkoholu před jízdou. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Bc. Klára Jeníčková
18. srpna 2025