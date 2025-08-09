Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Recidivista skončil ve vazbě
Obětmi nenapravitelného recidivisty se v srpnu v centru Jablonce nad Nisou stali dva senioři. Kriminalisty byl v krátké době dopaden a nyní na svůj již devatenáctý trest čeká ve vazební věznici.
Minulý týden komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 42letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu loupež, kterého se dopustil hned ve dvou případech v srpnu letošního roku v centru Jablonce nad Nisou.
K první události došlo 22. srpna odpoledne krátce po třetí hodině. To si obviněný v ulici Lipanská vyhlédl 79letého muže jdoucího po chodníku směrem k autobusovému nádraží, zezadu k němu přistoupil a silou ho udeřil do zad. V tomto okamžiku, kdy byl senior předkloněný a snažil se udržet rovnováhu a nespadnout, mu obviněný ze zadní kapsy kalhot odcizil peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady. Takto napadený muž naštěstí neutrpěl žádné zranění. Ovšem na majetku mu byla způsobena škoda přesahující částku šest tisíc korun.
Druhý případ se stal 26. srpna několik minut po devatenácté hodině v ulici Kostelní, kde obviněný se ke své oběti opět přiblížil zezadu. 73letému muži tak uchopil pevně tašku, kterou měl zavěšenou přes rameno a silou s ní trhl směrem dolů. Senior se snažil svoji tašku ještě zachytit rukou. Na toto ovšem obviněný zareagoval tak, že do něj strčil tak, že senior ztratil rovnováhu a upadl na zem. Obviněný se pak zmocnil jeho tašky, ve které byla uložena finanční hotovost ve výši téměř 20 tisíc korun a osobní doklady. Poškozený při útoku obviněného utrpěl povrchová zranění.
Kriminalistům se podařilo obviněného, který rozhodně nebyl v páchání trestné činnosti žádným nováčkem, ve velmi krátké době ustanovit a zadržet. Obviněný má do současné doby celkem 18 záznamu v evidenci rejstříku trestů, a to jak za majetkovou, tak i násilnou trestnou činnost. Z posledního výkonu trestu odnětí svobody se vrátil před necelým rokem a závažnost jeho protiprávního jednání se neustále stupňuje, a to už jen proto, že si jako své oběti vybral zvlášť zranitelné osoby, seniory.
S ohledem na všechny uvedené skutečnosti podal komisař státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Následný návrh státního zástupce soudce jabloneckého soudu akceptoval a obviněného muže z Jablonecka do vazby poslal. Policisté ho tedy hned ze soudu převezli do Vazební věznice v Liberci. Obviněnému za spáchání uvedeného zločinu loupež nyní hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
8. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí