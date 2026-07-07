Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Před polednem za volantem pod vlivem alkoholu
Řidičce, která v Jablonci nad Nisou usedla za volant vozidla pod vlivem alkoholu, policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu.
Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 38leté ženě podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustila minulý týden ve čtvrtek 2. července. Tehdy byla totiž krátce před polednem policejní hlídkou kontrolována v Jablonci nad Nisou v ulici Pražská při řízení vozidla Ford Fiesta. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jejím dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,45 promile, se kterou žena souhlasila. Nyní jí ovšem za spáchání uvedeného přečinu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
7. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí