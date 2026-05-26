Pozor na podvodníky vydávající se za policisty!
Podvodníci se tentokrát v mnoha případech vydávali za policisty jabloneckého územního odboru. Obezřetní lidé si včera naštěstí včas ověřovali jejich skutečnou existenci přímo na policii.
Včera policisté a pracovníci jabloneckého územního odboru přijali více jak dvacet telefonátu od lidí žijících mimo Liberecký kraj – například z Moravy, Jihočeského a Plzeňského kraje, kteří si ověřovali především existenci údajných kriminalistů. Ti jim měli volat s tím, že právě v Jablonci nad Nisou šetří případy, ve kterých jsou ohroženy finance na jejich účtech tím, že tyto jejich účty se pokouší někdo otevřít nebo, že se na falešnou plnou moc snaží na jeho osobu uzavřít úvěr.
Podvodník se ve všech případech představoval jako poručík Jan Kohoutek z oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou, přičemž uváděl, že na celý případ dohlíží i vedoucí oddělení hospodářské kriminality major Jan Hlubuček a vedoucí územního odboru plukovník Pavel Langr. Jména policistů ve vedoucích funkcích jsou vzhledem k jejich dohledatelnosti ve veřejném prostoru totožná se skutečnými policisty. Ovšem jméno poručíka Jana Kohoutka bylo již smyšlené.
Za všechny včerejší ověřovací telefonáty od oslovených osob podvodníky jsme samozřejmě velmi rádi, jelikož se jedná z jejich strany o správný krok, jak se před uvedeným typem podvodu bránit. Právě díky obezřetnosti se ve včerejších případech naštěstí nepodařilo podvodníkům lidi, kteří nám včas telefonovali, připravit o peníze.
Navíc podvodníci si zcela jistě záměrně vybrali kombinaci jmen policistů z Libereckého kraje a oslovených osob z krajů tomu Libereckému nejvzdálenějších. Vyvarovali se tak možnosti, že oslovení lidé některé policisty ve svém okolí znají a, nebo by mohli na zmíněné služebny dojít i osobně.
V souvislosti s těmito případy jednání podvodníků, které jsou zcela jistě stále velmi aktuální, připomínáme, že policisté nikdy takovým způsobem (telefonicky ani příp. e-mailem) s lidmi nejednají. Proto na takové telefonáty nereagujte nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
Pro varování a připomenutí ještě přikládáme základní scénář jednání výše uvedených podvodníků:
Podvod začíná tak, že oběť obdrží telefonát od údajného policisty či bankéře s tím, že došlo k napadení jejího bankovního účtu nebo že si na ni někdo chce vzít úvěr. Poté, co manipulátor v dotyčném vzbudí strach, začne na něj naléhat, že musí okamžitě převést úspory na „bezpečný účet“, případně je vybrat a předat kurýrovi, který hotovost převezme.
Pachatelé jsou velmi manipulativní, až agresivní. Své tvrzení doprovází zasíláním falešných dokumentů a průkazů, včetně toho policejního.
Podvodníci, vydávající se za pracovníky ČNB, lidi dokonce kontaktují přes videohovor, na kterém ukazují průkazy zaměstnance. Mají elektronicky změněnou podobu obličeje, aby se shodovala s tou na kartičce. Fotografie na průkazech jsou přitom stažené z internetu.
Již několikrát jsme upozorňovali, že policisté ani bankéři tímto způsobem nikdy nekomunikují a fotografie služebních průkazů nezasílají. Po lidech také nikdy nepožadují výše popsané kroky jako převod peněz. Policie ani banka opravdu průkazy nezasílá!
Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězi. Banka se bude naopak vždy snažit podezřelému převodu zabránit.
Pozor! Varujeme, že ohroženi jsou úplně všichni. Metody manipulace, které podvodníci používají, jsou natolik dobré, že na tyto podvody často naletí i vzdělaní lidé. Ať už s vysokoškolským titulem, maturitou, učňovským listem či základním vzděláním.
26. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí